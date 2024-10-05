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Al Jazeera: В НАТО понимают, что воевать с Россией страшно

Al Jazeera: В НАТО понимают, что воевать с Россией страшно

ВС РФ набрались боевого опыта и, усвоив уроки СВО, прошли глубокую модернизацию Сенсационные подробности тайных переговоров между Киевом и НАТО выяснило влиятельное немецкое издание «Шпигель» (Spiegel).

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