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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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BETBOOM об акценте на «Формулу-1»: «По медийности она обгоняет большинство нишевых видов. Это большая и лояльная аудитория, с которой нужно работать»

Директор по маркетингу BETBOOM Михаил Артемьев объяснил, почему букмекерская компания решила сфокусироваться на «Формуле-1».

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