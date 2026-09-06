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Спорт Уик-Энд

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МОСТОВОЙ: Сенсация - это когда «Родина» обыгрывает «Зенит», а ЦСКА не без везения, но заслуженно одержали победу

МОСТОВОЙ: Сенсация - это когда «Родина» обыгрывает «Зенит», а ЦСКА не без везения, но заслуженно одержали победу

«Сенсация - это когда «Родина» обыгрывает «Зенит», а не ЦСКА, - заявил бывший футболист сборной России Александр Мостовой.

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