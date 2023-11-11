Где туристы из России провели осенние каникулы и что планируют на Новый год, рассказали эксперты

Во время осенних каникул 2023 россияне чаще всего интересовались конными и йога-турами, экзотическими странами, а также узнавали про поездки в Калининград, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Карелию и Дагестан.
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