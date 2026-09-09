В Тамбове завершается капремонт библиотеки имени Некрасова

В Тамбове подходит к завершению капитальный ремонт библиотеки-филиала №12 имени Н.А. Некрасова. Обновление учреждения ведётся за счёт средств национального проекта «Семья» в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры».