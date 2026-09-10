ВОЗ назвала курение причиной бесплодия у мужчин и женщин

Доклад ВОЗ предупреждает о повышении риска бесплодия на 40% у курящих женщин. Исследование включает данные о более 60 тысячах мужчин и выявляет связь курения с репродуктивными нарушениями, включая эректильную дисфункцию.
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