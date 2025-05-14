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Глава Минобороны Германии резко высказался о России

Глава Минобороны Германии резко высказался о России

Российская сторона якобы не желает вести переговоры об урегулировании конфликта на Украине. Такое мнение выразил министр обороны (МО) Германии Борис Писториус, передает телеканал ZDF.

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Комментарии
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Александр Корякин
На статью себе он наговорил.
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14 час.
Людмила Полищук
запад в своих русофобских очках видит только один положительный вариант мирного урегулирования: полная капитуляция России... А то, что они, как злобные дикие животные гадят и нападают на Россию, они не видят. В их разуме люди России грубое и грязное ничтожество, и переубедить их невозможно. Для этого понадобится очень много времени, сил, знаний, мудрости и терпения... Они в своей злобе и ненависти попрали все дозволенные границы, это какое-то сумасшествие, одержимость уничтожением... Но мы, назло этим чертям, будем жить и будем счастливы!!! И своего не отдадим.
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11 час.
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