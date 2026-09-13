Реальные цены и комплектации Haval M6 осенью 2025 года: визит к дилеру

Рынок бюджетных кроссоверов в России продолжает жить по своим законам, и порой официальный прайс-лист на сайте производителя имеет мало общего с тем, что происходит в реальных автосалонах.
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