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proavto21

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Реальные цены и комплектации Haval M6 осенью 2025 года: визит к дилеру

Реальные цены и комплектации Haval M6 осенью 2025 года: визит к дилеру

Рынок бюджетных кроссоверов в России продолжает жить по своим законам, и порой официальный прайс-лист на сайте производителя имеет мало общего с тем, что происходит в реальных автосалонах.

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