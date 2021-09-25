В России самозанятых водителей такси могут обязать заключать договоры с агрегаторами

Минтранс намерен обязать самозанятых водителей такси заключать договоры с агрегаторами. Согласно законопроекту, еще одним условием будет прохождение медосмотров и проведение предрейсового или предсменного контроля технического состояния автомобиля.
Минтранс намерен обязать самозанятых водителей такси заключать договоры с агрегаторами. Согласно законопроекту, еще одним условием будет прохождение медосмотров и проведение предрейсового или предсменного контроля технического состояния автомобиля.
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