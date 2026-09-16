Фон дер Ляйен: Украина и ЕС разработают дешевую модульную систему ПВО

Украина и ЕС намерены разработать дешевую модульную систему противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.
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