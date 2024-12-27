ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР
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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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Собянин присвоил имя академика Королева строящемуся мосту на западе Москвы

Собянин присвоил имя академика Королева строящемуся мосту на западе Москвы

Присвоены названия новым дорожным объектам Строящийся мост между Береговым проездом и Шелепихинской набережной в Москве назван в честь ученого и конструктора, основоположника практической космонавтики Сергея Королева.

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