Кучеров запросил контракт у «Тампы» с зарплатой 20 млн долларов в год

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров запросил новый шестилетний контракт.Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров запросил новый шестилетний контракт.
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