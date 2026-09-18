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Кучеров запросил контракт у «Тампы» с зарплатой 20 млн долларов в год

Кучеров запросил контракт у «Тампы» с зарплатой 20 млн долларов в год

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров запросил новый шестилетний контракт.Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров запросил новый шестилетний контракт.

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