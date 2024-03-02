За неделю жители Ненецкого автономного округа лишились шести ружей

Дело в том, что охотники вовремя не прошли медицинское освидетельствование на наличие противопоказанийСогласно закону, каждый обладатель оружия, зарегистрированного в Росгвардии, обязан подтверждать отсутствие медицинских противопоказаний не реже одного раза в пять лет.
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