HR-cпециалист Оборина: после праздников начинать работу следует постепенно

Также стоит ограничить основные возбудители нервной системы Первые рабочие дни после праздничных каникул пройдут более эффективно, если возвращаться в привычный ритм постепенно и с минимальными усилиями, рассказала РИА Новости продакт-менеджер Мария Оборина.