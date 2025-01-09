HR-cпециалист Оборина: после праздников начинать работу следует постепенно

Также стоит ограничить основные возбудители нервной системы Первые рабочие дни после праздничных каникул пройдут более эффективно, если возвращаться в привычный ритм постепенно и с минимальными усилиями, рассказала РИА Новости продакт-менеджер Мария Оборина.
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