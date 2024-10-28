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Царьград

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Бывший мэр Люберец Аккуратов устроил ДТП с тремя авто - 112

Бывший мэр Люберец Аккуратов устроил ДТП с тремя авто - 112

Пострадавшие от госпитализации отказались.Имя Игоря Аккуратова – скандально известного экс-мэра подмосковных Люберец вчера попало в сводки происшествий.

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