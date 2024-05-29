Какой сегодня день: 30 мая

Сегодня, 30 мая, в России отмечаетсяДень окрошки. Это традиционное блюдо русской кухни. С приходом тепла появляются свежие овощи и зелень, к тому же этот холодный суп – лучшая еда для летнего периода, хорошо освежающая в жаркий день.