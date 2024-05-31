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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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«Щенячий патруль» кинологической службы МВД выступит в рамках «Лета в Москве»

«Щенячий патруль» кинологической службы МВД выступит в рамках «Лета в Москве»

Мероприятие пройдет в Северном Измайлове В столичном районе Северное Измайлово на площадке для выгула собак «Питомцы в Москве» 1 июня состоятся показательные выступления кинологической службы МВД России «Щенячий патруль».

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