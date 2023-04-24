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  • Павел К
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На Савеловском направлении изменится расписание движения поездов

Диаметральное движение поездов между Белорусским и Савеловским вокзалами столицы будет временно приостановлено 24 по 26 апреля в связи с развитием инфраструктуры для первого (МЦД-1) и четвертого (МЦД-4) маршрутов Московских центральных диаметров.

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