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Появились кадры с последствиями удара по левобережной части Антоновского моста, где укрывался противник

Появились кадры с последствиями удара по левобережной части Антоновского моста, где укрывался противник

Несколько недель назад на левом берегу реки Днепр в районе дач у остатков Антоновского моста неподалеку от города Алешки в Херсонской области ВСУ создали небольшой плацдарм, на котором пытались удержаться ориентировочно 70 украинских военнослужащих.

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