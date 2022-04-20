Золушка и Джавелин. Почему в накачке Украины наступательным оружием нет заслуги Зеленского

Роман Рейнекин. Несмотря на закручивание гаек по всем внутриполитическим фронтам и работающую на полную мощность мозгопромывочную машину, которая в режиме 24 на 7 вкладывает в головы украинцам тезисы о величии и непогрешимости фюрера «95-го квартала», открывающего все международные двери и засвидетельствовать почтение которому в Киев спешат все мировые лидеры, на Банковой все еще опасаются конкуренции со стороны хоть и вышедшего в тираж, но все еще не списанного Западом со счетов «гетьмана» Порошенко.