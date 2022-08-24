«Эй, родители, вы чего?!» Нелепые имена людей, которым точно не позавидуешь

Наверное, все когда-то задавали вопрос родителям, почему вас назвали именно так. Ведь вам казалось, что имя вашей подружки и лучшего друга звучит красивее и интереснее, нежели своё… Но, поверьте, следующим именам точно можно не завидовать! Эй, родители, вы чего?! Дааа, с именем ребёнку не очень повезло) Вот это мама с папой любят! Даже принцами и принцессами сделали Зачем усложнять? Как-то даже жаль этого кассира…) Да, Маша всё же приятнее звучит) Бедняга Видимо, папа просто обожал рыбку)) Знакомо? Бедный ребёнок…) Галина Бланка Зря это они… Всякое бывает в жизни… Выговорили, смогли?) Вот так совпадение!!! Зато теперь он всегда возвращается) Родители, вы чего? Вот-вот! А вот, например, эта маленькая красотка решила назвать себя ЖАДИНОЙ и никак иначе! .