Смехотерапия

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«Эй, родители, вы чего?!» Нелепые имена людей, которым точно не позавидуешь

«Эй, родители, вы чего?!» Нелепые имена людей, которым точно не позавидуешь

Наверное, все когда-то задавали вопрос родителям, почему вас назвали именно так. Ведь вам казалось, что имя вашей подружки и лучшего друга звучит красивее и интереснее, нежели своё…  Но, поверьте, следующим именам точно можно не завидовать! Эй, родители, вы чего?! Дааа, с именем ребёнку не очень повезло) Вот это мама с папой любят! Даже принцами и принцессами сделали Зачем усложнять? Как-то даже жаль этого кассира…) Да, Маша всё же приятнее звучит)   Бедняга   Видимо, папа просто обожал рыбку))   Знакомо?   Бедный ребёнок…)   Галина Бланка   Зря это они…   Всякое бывает в жизни…   Выговорили, смогли?)   Вот так совпадение!!!   Зато теперь он всегда возвращается)   Родители, вы чего?   Вот-вот!   А вот, например, эта маленькая красотка решила назвать себя ЖАДИНОЙ и никак иначе! .

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