4 июня состоится заседание постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения Бобруйского районаЗаседание постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения Бобруйского района состоится 4 июня в 11.
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