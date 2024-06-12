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Председатель Закособрания Геннадий Новосельцев поздравляет калужан с Днем России

Председатель Закособрания Геннадий Новосельцев поздравляет калужан с Днем России

Уважаемые жители Калужской области! Примите искренние поздравления с Днем России! Мы гордимся своей Родиной, хотим видеть ее могущественной, свободной и процветающей, стараемся делать все необходимое для достижения этих целей.

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