Председатель Закособрания Геннадий Новосельцев поздравляет калужан с Днем России

Уважаемые жители Калужской области! Примите искренние поздравления с Днем России! Мы гордимся своей Родиной, хотим видеть ее могущественной, свободной и процветающей, стараемся делать все необходимое для достижения этих целей.
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