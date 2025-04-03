В селах Суджанского района Курской области украинские боевики устраивали показательные расправы над мирными жителями, заявил в эфире телеканала «Россия 24» посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, передают «Вести».
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