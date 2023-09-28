Следом за просроченным молоком школьникам Кыштыма выдали гнилые фрукты

Об этом сообщила в прокуратуру и Роспотребнадзор мама трёх учеников.Мама трёх учеников школы №3 города Кыштыма (Челябинская область) Анна Антонова ждёт ответа прокуратуры и Роспотребнадзора на свою жалобу по поводу гнилых персиков.