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Царьград

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Следом за просроченным молоком школьникам Кыштыма выдали гнилые фрукты

Следом за просроченным молоком школьникам Кыштыма выдали гнилые фрукты

Об этом сообщила в прокуратуру и Роспотребнадзор мама трёх учеников.Мама трёх учеников школы №3 города Кыштыма (Челябинская область) Анна Антонова ждёт ответа прокуратуры и Роспотребнадзора на свою жалобу по поводу гнилых персиков.

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