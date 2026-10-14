Steak Lovers
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Steak Lovers

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Размороженная рыба получается сухой? 5 правил, которые помогут пожарить ее сочной

Размороженная рыба получается сухой? 5 правил, которые помогут пожарить ее сочной

Снаружи уже румяная корочка, а внутри филе еще не готово. Добавляешь огонь — и через пару минут нежная рыба превращается в сухие хлопья.

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