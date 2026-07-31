Гусляр Богомилов: существует целое направление электронных гуслей

В России существовали разные традиции игры на гуслях, и во многих городах были свои варианты этого инструмента, рассказал RT композитор, продюсер, гусляр, глава оргкомитета всероссийского конкурса «Ристалище гусляров России» Кирилл Богомилов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии