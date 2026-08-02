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Регионы России

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Консоли Microsoft Xbox Series подорожали в Европе с 1 августа

Консоли Microsoft Xbox Series подорожали в Европе с 1 августа

Модель Xbox Series S подорожала с 350 и 400 евро до 500 и 600 евро соответственно. Xbox Series X с дисководом и без него теперь доступны по цене 800 и 750 евро, тогда как ранее стоили 600 и 550 евро соответственно.

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