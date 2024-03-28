Дом по программе реновации построят в Булатниковском проезде

Жилой дом по программе реновации построят в Бирюлеве Западном. Комитет государственного строительного надзора города Москвы уже выдал соответствующее разрешение, сообщил председатель ведомства Антон Слободчиков.
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