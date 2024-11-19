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Закон, порядок, государство

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В Магаданской области полицейские проводят мероприятия, приуроченные ко Всероссийскому дню правовой помощи детям

В Магаданской области полицейские проводят мероприятия, приуроченные ко Всероссийскому дню правовой помощи детям

В Магаданской области полицейские проводят мероприятия, приуроченные ко Всероссийскому дню правовой помощи детям.

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