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Бизнес сможет досрочно выкупать взятый в лизинг транспорт до конца 2022 года

Бизнес сможет досрочно выкупать взятый в лизинг транспорт до конца 2022 года

Правительство внесло в Госдуму законопроект, позволяющий российским компаниям досрочно выкупать имущество без штрафов и пени, находящееся в лизинге у компаний.

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