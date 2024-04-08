Гиревики из Марьиной рощи стали призерами московских студенческих игр

Студенты Российского университета транспорта стали призёрами XXXVI Московских студенческих спортивных игры по гиревому спорту, которые в течение двух дней проходили в Московском государственном строительном университете.
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