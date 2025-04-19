Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 325 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Одиссей
    Вот согласен с предыдущими постами!! От удара по Литве бюргеры даже не почешутся. Они даже не поймут, где это! А вот ...На удар «Таурусом...
  • Терехов Олег
    Володя АУ-У-у до коле можно?! хорош народ дурить! трахать(побеждать) когда по нормальному начнем. Уже все грабли пере...ВСУ десять раз за...
  • Вадим Лебедев
    Сейчас это обычное дело - с майнингом переборщили.😜🆘‼️Блэкаут в Абхазии

Стервятники

Стервятники

На руках вороватых курских чиновников и ушлых бизнесменов — кровь мирных жителей    Все мы помним, какой шок вызвало в России неожиданное вторжение боевиков ВСУ в Курскую область, где они начали беспощадно разрушать дома, убивать, грабить и насиловать местное население.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Леонид Никитин
Этих прихватили потому, что хохлы запросто вторглись на Российскую территорию, сколько людей погибло, какой ужасный материальный ущерб, каким громадным усилием армии удалось их выдавить! Все другие губернаторы, мэры и прочие тянут деньги с государства, кто больше, кто меньше, кто может и не тащит так другими способами богатеет используя свое положение, кто сильно зарвался, на того цыкнут, остальные богатеют и везде кричат, что они за благосостояние народа и усиление государства! Так и живём потихоньку.
Ответить
15 час.
наверх