Стервятники

Леонид Никитин

Этих прихватили потому, что хохлы запросто вторглись на Российскую территорию, сколько людей погибло, какой ужасный материальный ущерб, каким громадным усилием армии удалось их выдавить! Все другие губернаторы, мэры и прочие тянут деньги с государства, кто больше, кто меньше, кто может и не тащит так другими способами богатеет используя свое положение, кто сильно зарвался, на того цыкнут, остальные богатеют и везде кричат, что они за благосостояние народа и усиление государства! Так и живём потихоньку.