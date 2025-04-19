На руках вороватых курских чиновников и ушлых бизнесменов — кровь мирных жителей Все мы помним, какой шок вызвало в России неожиданное вторжение боевиков ВСУ в Курскую область, где они начали беспощадно разрушать дома, убивать, грабить и насиловать местное население.
Стервятники
Комментарии
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Леонид Никитин
Этих прихватили потому, что хохлы запросто вторглись на Российскую территорию, сколько людей погибло, какой ужасный материальный ущерб, каким громадным усилием армии удалось их выдавить! Все другие губернаторы, мэры и прочие тянут деньги с государства, кто больше, кто меньше, кто может и не тащит так другими способами богатеет используя свое положение, кто сильно зарвался, на того цыкнут, остальные богатеют и везде кричат, что они за благосостояние народа и усиление государства! Так и живём потихоньку.
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