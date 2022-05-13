Тарасенко – 2-й игрок в истории «Сент-Луиса» с 40 голами в Кубке Стэнли. У него 5+1 в 6 играх серии с «Миннесотой»

Владимир Тарасенко – 2-й игрок в истории «Сент-Луиса» с 40 голами в Кубке Стэнли. Россиянин забросил шайбу в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Миннесотой» (5:1, 4-2).

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