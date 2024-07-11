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Сийярто: западное оружие, поставляемое Украине, не может решить конфликт

Сийярто: западное оружие, поставляемое Украине, не может решить конфликт

Западное оружие, поставляемое Украине, не может решить конфликт, необходимы переговоры. С соответствующим заявлением выступил руководитель министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, информирует ТАСС.

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