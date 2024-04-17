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Горелкин о дуэте с Леонтьевой: «У нас обоих есть понимание, что романтические отношения создадут еще больше проблем»

Дуэт выступает в танцах на льду.  – В чем сильные стороны Софьи, как партнерши? – Как и любая девушка, она очень хорошо разбирается в мелочах.

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