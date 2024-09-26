Депутат Рады Дубинский считает провальным визит Зеленского в США

Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО под следствием по обвинению в госизмене, считает провальным визит украинского президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки.
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