Российская велогонщица Лысенко выиграла общий зачет Лиги чемпионов в спринте

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Российская велогонщица Алина Лысенко выиграла общий спринтерский зачет Лиги чемпионов. На заключительном этапе в Лондоне 21-летняя спортсменка вышла в финал в кейрине, что позволило ей досрочно обеспечить итоговое лидерство.