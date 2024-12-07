Российская велогонщица Лысенко выиграла общий зачет Лиги чемпионов в спринте

Российская велогонщица Алина Лысенко выиграла общий спринтерский зачет Лиги чемпионов. На заключительном этапе в Лондоне 21-летняя спортсменка вышла в финал в кейрине, что позволило ей досрочно обеспечить итоговое лидерство.
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