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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Серия «Кливленда» и «Майами» стала самой односторонней в истории НБА

За 4 игры «Кливленд» набрал на 122 очка больше, чем соперник. Предыдущий рекорд (121) был установлен в серии первого раунда между «Денвером» и «Новым Орлеаном» в 2009 году (4-1).

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