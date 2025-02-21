Зверев назвал честью попадание на сайт «Миротворец»

Российский стилист и певец Сергей Зверев назвал честью попадание в украинский список «Миротворец». «Сегодня быть включённым в список, который возглавляет наш президент, а также элита, включающая в себя настоящих патриотов, выдающихся деятелей культуры, науки и образования — это честь», — сказал он РИА Новости.