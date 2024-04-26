ФСБ сообщила о задержании в Волгоградской области двух последователей запрещённой в РФ и признанной террористической неонацистской организации NS/WP, готовивших серию взрывов, в том числе в местах массового пребывания людей.
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