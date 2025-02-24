Венгрия выступает против плана помощи Киеву и новых санкций по России

Венгрия выступает против наращивания помощи Киеву и против новых санкций в отношении России. «В наших фундаментальных интересах, чтобы переговоры по Украине увенчались успехом, поэтому мы сделаем все возможное, чтобы Брюссель и провоенные европейцы не смогли заблокировать мирное соглашение между Соединенными Штатами и Россией», – заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в социальных сетях.