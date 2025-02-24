РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

311 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Долгополов
    Хулиганье-это когда у папы из кармана десятку спер,а это уроды,которые не должны размножатьсяДавида Анашкина, ...
  • Eduard
    Хулиганье очень силу понимает!Давида Анашкина, ...
  • Eduard
    Расправится в суде!Давида Анашкина, ...

Венгрия выступает против плана помощи Киеву и новых санкций по России

Венгрия выступает против плана помощи Киеву и новых санкций по России

Венгрия выступает против наращивания помощи Киеву и против новых санкций в отношении России. «В наших фундаментальных интересах, чтобы переговоры по Украине увенчались успехом, поэтому мы сделаем все возможное, чтобы Брюссель и провоенные европейцы не смогли заблокировать мирное соглашение между Соединенными Штатами и Россией», – заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в социальных сетях.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх