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Царьград

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Президент Индонезии подтвердил визит на Восточный экономический форум

Президент Индонезии подтвердил визит на Восточный экономический форум

Посол Толченов сообщил, что детали визита президента Индонезии Прабово Субианто на Восточный экономический форум согласовываются.

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