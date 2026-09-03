Институт геофизики сообщил о мощной солнечной вспышке 2 сентября

2 сентября Институт прикладной геофизики сообщил о мощной солнечной вспышке M3.0. В Лаборатории РАН отметили, что летом 2026 года число вспышек увеличилось на 30%, но магнитные бури сократились вдвое.
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