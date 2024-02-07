75-летняя пенсионерка из Северной Осетии поблагодарила участкового уполномоченного полиции за спасение жизни

«Участковый несколько раз звонил мне с рабочего телефона, а ответить я физически не могла и сбрасывала вызов», – с этих слов начала своё повествование в благодарственном письме на имя министра внутренних дел по Республике Северная Осетия-Алания генерал-майора полиции Демьяна Лаптева 75-летняя жительница Владикавказа.
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