75-летняя пенсионерка из Северной Осетии поблагодарила участкового уполномоченного полиции за спасение жизни

«Участковый несколько раз звонил мне с рабочего телефона, а ответить я физически не могла и сбрасывала вызов», – с этих слов начала своё повествование в благодарственном письме на имя министра внутренних дел по Республике Северная Осетия-Алания генерал-майора полиции Демьяна Лаптева 75-летняя жительница Владикавказа.