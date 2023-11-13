Новый скандал:«чиновник призвал учителей не мечтать о высоких зарплатах»

Алексей Смирнов

Бизнес может быть, но с адекватной спекулятивной составляющей, до 3%, в зависимости от оборота. Что касаемо детей. то дорогой смартфон это конечно же глупость, мне он и самому не нужен, но могу с уверенностью сказать, что если смартфона нет. то у ребёнка должны быть развиты навыки рукопашного боя и хорошо набиты кулаки, ибо ему не раз придётся отстаивать свою честь, отвечая на оскорбления более обеспеченных сверстников.