Журналисты травят очередного чиновника. Вероятно, у нас появится новый прозападный мем, типа «русского корабля» и «государство не просило вас рожать».
Новый скандал:«чиновник призвал учителей не мечтать о высоких зарплатах»
Комментарии
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Алексей Смирнов
Бизнес может быть, но с адекватной спекулятивной составляющей, до 3%, в зависимости от оборота. Что касаемо детей. то дорогой смартфон это конечно же глупость, мне он и самому не нужен, но могу с уверенностью сказать, что если смартфона нет. то у ребёнка должны быть развиты навыки рукопашного боя и хорошо набиты кулаки, ибо ему не раз придётся отстаивать свою честь, отвечая на оскорбления более обеспеченных сверстников.
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50 мин.
Алексей Смирнов
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49 мин.
МВ
Михаил Величко
Надо отказаться от либерально-рыночной модели и подчинить ЦБ Правительству. И тогда деньги найдутся. А так все деньги крадет Сахипзадовна - старушка-процентщица.
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2 мин.
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