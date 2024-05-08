Неизвестный «отец» АК-47: что создал конструктор Александр Зайцев

В 1949 году легендарный автомат АК-47 был принят на вооружение в Советском Союзе. Создатели оружия подали списки на представление к государственной награде, однако Сталинскую премию получил только один человек – сам Михаил Калашников.
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