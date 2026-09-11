В Новороссийске мужчина жестоко избил девушку возле АЗС: полиция проводит проверку

В Новороссийске мужчина жестоко избил девушку возле АЗС: полиция проводит проверкуВидео с жесткой дракой возле заправки в Новороссийске появилось в соцсетях.
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