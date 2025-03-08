Ходячие АЭС: как советские и российские ученые разработали ядерные «энергоходы»

Атомные электростанции, способные самостоятельно добираться до отдаленных городов: с 1960-х годов советские ученые и инженеры разработали по меньшей мере три проекта самоходных атомных электростанций, два из которых были реализованы.
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