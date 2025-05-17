Россиян ждут штрафы до миллиона рублей за борщевик на частных участках

В России введены штрафы за неуничтожение борщевика: от 5 тысяч для граждан до 1 млн для организаций. Юрист Илья Русяев поясняет, как меры варьируются в зависимости от типа земли и ответственности дорожных служб.
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